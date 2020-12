Torino, priorità centrocampo per il mercato

Stabilita la permanenza di Giampaolo sulla panchina del Torino, i granata pensano al mercato di gennaio per regalare al tecnico i rinforzi giusti per poter sviluppare l’impianto di gioco che più lo caratterizza. In questo senso, la carenza più evidente è legata alla mancanza di un centrocampista in grado di unire qualità e quantità. Il primo nome sulla lista resta quello di Torreira, inseguito a lungo in estate ed attualmente ai margini dell’Atletico Madrid, mentre resta da monitorare anche la pista Nainggolan che è in uscita dall’Inter e piaceva già in estate al pari di Fiorentina e ovviamente Cagliari. Una mossa in quel reparto sarà ad ogni modo necessaria per intraprendere una svolta dal punto di vista della leadership, del carattere e della qualità: l’ultimo posto in classifica non può essere ignorato.