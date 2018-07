Torino, problemi per Valdifiori in uscita. Gustafson verso Verona

© foto di Federico Gaetano

Ultime sul mercato granata dal Corriere di Torino. piace Verissimo, ma resta sempre in piedi l’alternativa Gleison Bremer. Il Torino lavora per bloccare il ventunenne dell’Atletico Mineiro: costa circa tre milioni. Attenzione anche alle uscite: ci sono problemi per Mirko Valdifiori alla Spal, mentre con i ferraresi il Toro ha firmato in prestito Vanja Milinkovic-Savic. Samuel Gustafson è vicino ad un prestito al Verona. Dopo il colpo Izzo, l’asse con il Genoa può accendersi di nuovo: al Grifone piacciono M’Baye Niang e soprattutto Alex Berenguer.