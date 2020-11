Torino, procede il percorso riabilitativo di Baselli: il centrocampista atteso in campo a dicembre

vedi letture

Daniele Baselli inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Come sottolinea questa mattina il Corriere di Torino, procede infatti senza intoppi il percorso riabilitativo del centrocampista ex Atalanta, che sta rispettando la tabella di marcia iniziale dopo l'operazione chirurgica dello scorso giugno.

Il classe '92, che aveva riportato una parziale lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio, è atteso così in campo a inizio dicembre. Mister Giampaolo, anche alla luce della carenza di idee e risultati in mediana, non vede l'ora di riabbracciarlo.