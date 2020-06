Torino, pronta l'offerta per Vojvoda: l'alternativa si chiama Busi

Vojvoda dello Standard Liegi è il primo obiettivo del Torino per ringiovanire la rosa e soprattutto le fasce in vista della prossima stagione. Il club belga ha sparato una richiesta da 8 milioni di euro, contro i 6 milioni comprensivi di bonus che Vagnati sarebbe pronto a investire per il kosovaro con passaporto comunitario. Il giocatore piace anche a Lazio e Fiorentina che però si sono mosse con minore decisione. L'alternativa per il ds granata viene sempre dal campionato in Belgio, e porta al nome di Busi, 20 anni belga dello Charleroi che costa circa 3,5 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.