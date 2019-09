Torino, pronto il rinnovo per Mazzarri: accordo fino al 2023

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finito il mercato dei calciatori, in casa Torino ci si sofferma sui rinnovi. E, in particolar modo, su quello dell'allenatore. Stando a quanto riferito da Tuttosport, infatti, Urbano Cairo adesso vuole chiudere per il prolungamento di Walter Mazzarri fino al 2023. I due hanno un grandissimo rapporto, si sentono spesso e il presidente ha più volte manifestato l'intenzione di andare avanti insieme.

Dettagli - Mazzarri al Torino, ancor più a lungo, sarebbe un passo in avanti anche per la solidità del progetto. I granata ora sono ambiziosi e l'allenatore di San Vincenzo non ha nessuna intenzione di lasciare il lavoro a metà, così sarebbe pronto a firmare il contratto fino al 2023. L'acquisto di Verdi, tanto voluto dal tecnico, è una spinta in più: adesso si può davvero procedere e formalizzare il tutto.