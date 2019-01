Torino, pronto il riscatto di Djidji: al Nantes 3,5 milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aina non sarà l’unico riscatto che il Torino eserciterà entro giugno. Sarà acquistato anche il cartellino di Koffi Djidji, il difensore franco-ivoriano che quest’estate Petrachi ha inserito in organico dopo un paio d’anni di corteggiamento. Anche lui è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto, e anche per lui il futuro sarà granata: il Toro verserà al Nantes la cifra già pattuita di 3,5 milioni per il riscatto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.