Torino, proposto Lavezzi. Ma il club non ha approfondito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sport al Torino sarebbe stato proposto l’attaccante Ezequiel Lavezzi, classe ‘85, attualmente in Cina al Hebei Fortune. Il club granata però non avrebbe approfondito la cosa ritenendo il giocatore non adatto al proprio progetto nonostante la presenza sulla panchina piemontese di Walter Mazzarri che lo ebbe ai tempi del Napoli.