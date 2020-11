Torino, prosegue la convalescenza: Giampaolo è soddisfatto

Nell’ambito di una giornata di campionato contraddistinta dal “vorrei ma ancora non posso”, si inserisce alla perfezione anche la chiave di lettura che Giampaolo ha assegnato al pareggio del Torino contro il Crotone. Una gara alla quale i granata avrebbero potuto certamente chiedere qualcosa in più, ma che invece sì e incastonata su binari di paura iniziale e sollievo finale. Da una parte il timore di compromettere i passi avanti delle ultime settimane con un risultato negativo che avrebbe fatto ripiombare nella crisi di iniziò stagione, dall’altra la soddisfazione per avere evitato beffe dolorose. Il tecnico del Torino, in attesa di tempi migliori, lo ha dichiarato apertamente facendo riferimento a quello che sarebbe potuto essere l’esito di una partita analoga disputata solo qualche settimana fa. Per una squadra in convalescenza, la sensazione è che possa andare bene anche così.