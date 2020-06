Torino, proseguono i contatti per Bonaventura

vedi letture

Le difficoltà della difficile rincorsa a Jack Bonaventura non hanno frenato il Torino nelle settimane passate, ed i granata non sembrano avere la minima intenzione di recedere dai propri passi nemmeno ora. Il centrocampista sembra avere recuperato totalmente dai guai fisici del periodo antecedente al lockdown e la concorrenza di altre società italiane e non solo, non ha spaventato il club di Urbano Cairo, più determinato che mai nel proporre al giocatore in procinto di svincolarsi dal Milan il ruolo di guida della linea mediana granata a partire dalla prossima stagione. Un contatto che parte da lontano e che in casa Torino sono convinti di poter concretizzare al più presto.