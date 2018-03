Torino, prove di rinnovo con Sirigu: il titolare sarà ancora lui

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Salvatore Sirigu e il Torino, pare amore. O comunque sarà rinnovo: secondo quanto riferito da Tuttosport, il club granata non ha dubbi sul portiere titolare della prossima stagione: sarà l'estremo difensore ex Palermo e Paris Saint-Germain. Contratto da sistemare: al momento scade nel 2019. Cairo e Petrachi hanno già inviato segnali per il rinnovo a Sirigu, che avrebbe voluto risultati migliori dalla squadra in campionato, ma ha dato segnali di disponibilità. E Vanja Milinkovic-Savic? Scalpita, ma andrà convinto.