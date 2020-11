Torino, provino in vista per Belotti. Giampaolo alla prova del fuoco

Ansia per Belotti e pochi cambiamenti tattici in vista. Giampaolo si accosta così alla gara di questa sera contro il Genoa che potrebbe anche risultare decisiva per la sua permanenza a lungo termine sulla panchina del Torino. Dopo lo psicodramma manifestatosi contro la Lazio, il tecnico dei granata si gioca la carta dell’orgoglio dei suoi interpreti chiave infondendo fiducia negli uomini cui si è affidato in questo avvio di stagione disastroso dal punto di vista dei risultati.

L’uomo della provvidenza resta sempre il capitano Belotti, per quanto acciaccato, che è comunque partito per Genova e che sosterrà il provino decisivo in mattinata per comprendere se potrà effettivamente essere della partita nella gara che potrebbe rappresentare il crocevia della stagione granata.