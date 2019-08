Torino, qualche defezione verso il Debrecen: poi rotta su Verdi

Qualche assenza di troppo non lascia totalmente tranquillo Walter Mazzarri in vista della gara di ritorno contro il Debrecen. Se da una parte è vero che il bottino maturato nel corso dell’andata è più che consistente, dall’altra va considerato come le defezioni forzate di Iago Falque, oltre a Lukic e Lyanco andranno a modificare qualcosa nell’assetto iniziale. Restano alte le probabilità di conferma del 3-4-2-1 che aveva molto ben figurato nel corso della gara di andata, con la scelta sulla mediana di affidare il cuore delle operazioni a Rincon con il supporto di Baselli e Berenguer sulla trequarti alle spalle di Belotti. La variabile potrebbe essere rappresentata solamente da Simone Zaza, che mantiene la sua candidatura in vista di una maglia da titolare e che potrebbe quindi cambiare anche la conformazione delle scelte di Mazzarri. In attesa del colpo Simone Verdi, che si avvicina sempre di più al ritorno in maglia granata.