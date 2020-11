Torino, quanto manca il vero Izzo

Un periodo complicato per uno dei migliori difensori italiani. Armando Izzo dopo avere sfiorato a più riprese il trasferimento lontano dal Torino, con destinazione Premier League o verso una big del nostro calcio, non solo è rimasto a vestire la gloriosa maglia granata ma non è certo protagonista del momento di massimo splendore della sua carriera. La crisi di risultati con Mazzarri e la disgraziata stagione passata hanno fatto da prologo ad un nuovo campionato nel quale il napoletano si è trovato a doversi abituare ad un contesto tattico diverso da quello a tre nel quale è solito esprimersi al meglio delle sua qualità, per di più senza avere nemmeno la possibilità di farlo a causa dei problemi fisici che lo hanno reso indisponibile per Giampaolo. Ora che il recupero è quasi compiuto, sarà tempo di una scossa: per riprendersi il Torino con gli interessi e pensare ad un futuro in grande stile.