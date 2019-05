© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino ha deciso: i big sono blindati. Urbano Cairo, spiega infatti oggi Tuttosport in edicola, non vuole far partire Andrea Belotti, Salvatore Sirigu, Armando Izzo e Nicolas Nkoulou. Quattro nomi da cui ripartire, potrà esser venduto solo chi richiederà di esserlo perché ha giocato poco e non rientra nei piani di Walter Mazzarri. E arriveranno almeno tre rinforzi di qualità, uno per ruolo.