Torino, quattro indiziati per il grande colpo. Intanto sprint per Vera e Barak

vedi letture

Il Torino lavora per Giampaolo. Dopo aver chiuso Linetty, il ds granata Vagnati continua a lavorare per regalare al tecnico i giocatori richiesti. I pupilli? Quattro, ma tutti complicati: Torreira (Arsenal), Andersen (Lione), Praet (Leicester) e Piatek (Hertha Berlino). Tutti in rotta con i rispettivi club, ma tutti piuttosto costosi: il grande colpo, scrive Tuttosport, dovrebbe comunque essere uno tra questi. E arrivare comunque verso la fine del mercato.

Sprint Vera. E Barak… Nel frattempo, il Toro non sta affatto a guardare. I granata, riporta sempre il quotidiano, hanno fatti passi avanti con l’Argentinos Juniors per il centrocampista Fausto Vera: affare da 6-7 milioni di euro. Cifre simili a quelle che serviranno per convincere l’Udinese a privarsi di Antonin Barak: in questo caso l’obiettivo è provare a chiudere in prestito con obbligo di riscatto.