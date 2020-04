Torino, Raiola chiama e Cairo risponde: Bonaventura stuzzica i granata

Enzo e Mino Raiola negli ultimi giorni hanno proposto al Torino Giacomo Bonaventura, in uscita dal Milan e pronto a firmare per un nuovo club a parametro zero in vista della prossima stagione. I granata sono in fase di ascolto ma stanno valutando concretamente la possibilità di mettere sotto contratto il centrocampista che ha grande voglia di rilanciarsi dopo mesi difficili. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.