Torino, rebus Belotti: mezza serie A lo cerca, Cairo non vuole cederlo

vedi letture

In casa Torino tiene banco il futuro di Andrea Belotti. Il Gallo è un obiettivo concreto del Napoli per la prossima stagione, ma il club azzurro non è l'unico a seguire la punta granata. In Italia ci sono Inter, Milan e Roma, mentre in Inghilterra, l’Everton di Carlo Ancelotti è pronto a sborsare 60 milioni. Come si legge su Tuttosport Cairo ha confermato che non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore. Serve però un incontro al più presto per mettere sul tavolo della discussione un programma concreto. Naturalmente eventuali accordi verbali (o magari scritti sotto forma di prolungamenti e adeguamenti di contratto) saranno validi solo se i granata resteranno in serie A.