Torino, resta viva la pista Emre Mor. Per la difesa possibilità Burdisso

Ultime sul mercato del Torino, diffuse da Sky Sport. L'emittente satellitare fa sapere che la squadra granata continua a tenere vivi i contatti con il Borussia Dortmund per Emre Mor, talento classe '97 che stuzzica il club piemontese. Trattativa in piedi e colloqui che proseguono con il chiaro intento di provare a regalare a Sinisa Mihajlovic un'altra freccia al proprio arco. Rimane sullo sfondo anche l'ipotesi M'Baye Niang che, per adesso, non ha ancora accettato il trasferimento allo Spartak. Per quanto concerne il reparto difensivo, invece, resta sempre in primo piano il nome di Nicolás Burdisso che, essendo svincolato, può firmare in qualsiasi momento il suo nuovo contratto con i granata.