Torino, retroscena N'Koulou: in estate cercato da Inter e Siviglia

Entro questa sera, i club impegnati in Champions League (Juventus, Napoli, Roma e Inter le 4 italiane) dovranno presentare la lista UEFA. Di seguito i dettagli resi noti tramite il sito ufficiale sulla competizione delle liste . Entro quando devono essere comunicate le rose per...

Juve, programma di lavoro specifico per CR7 durante la sosta

Italia, l'allarme di Mancini: "Mai così pochi italiani in campo"

De Laurentiis: "CR7? Non avesse segnato qui sarebbe stata rivoluzione"

FIFA, miglior calciatore: in corsa Cristiano Ronaldo, Modric e Salah

Le pagelle di Quagliarella: tacco d'autore. Marassi in delirio per il capitano

CR7 a zero dopo tre partite. Ma nella sua carriera non è la prima volta

Serie A, live dai campi - Empoli, per Antonelli lesione distrattiva

Perin in Nazionale, Mancini chiarissimo: "Se non gioca è un problema"

Samp, Ferrero: "Godo per la vittoria. Quagliarella? Può dare ancora tanto"

Le pagelle di Boateng: sempre più leader. Altro gol in neroverde

Le pagelle di Piatek: prima doppietta in A. Bomber vero in casa Genoa

Il Torino si gode Nicolas N'Koulou , difensore che nella serata di ieri ha regalato il successo ai granata contro la SPAL. Il quotidiano Tuttosport questa mattina racconta un retroscena di mercato riguardante l'ex Lione: durante il periodo di trattative e dopo il riscatto da parte del Toro, il giocatore è stato cercato con forza da Inter e Siviglia. Ma il presidente Cairo non ci ha voluto sentire e ha chiuso la porta alla sua cessione.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy