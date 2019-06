© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Armando Izzo ha conquistato tutti nella sua prima stagione al Torino. La Gazzetta dello Sport scrive che l'ultimo campionato ne ha fatto triplicare il valore di mercato, che ora veleggia verso i trenta milioni. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, in Italia come all’estero: è seguito da un paio di club italiani e da due inglesi. Ma la linea del Toro è ferma e netta: il club non lo cede, riparte da lui.