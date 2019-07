© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport , il Torino ha rifiutato un'offerta di 30 milioni di euro da parte della Roma per Armando Izzo. I rapporti tra i due club, dopo la vicenda Petrachi, sono piuttosto freddi e, dopo il no del patron Cairo per Lyanco, arriva anche quello per il centrale difensivo italiano.