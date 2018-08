Torino, rimonta di cuore a San Siro. Mazzarri: "Basta timidezza"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Azione, reazione: la grande rimonta dei granata a San Siro in casa dei nerazzurri, dal 2-0 al 2-2, è frutto della determinazione e del coraggio di una squadra brava a rialzarsi in tempo credendoci fino in fondo: "Recuperare non era facile, ma a un certo punto ci siamo guardati negli occhi e - ha assicurato Mazzarri in conferenza stampa nel post gara - nella ripresa abbiamo meritato giocando come sappiamo". Insomma, un Toro partito male ma cresciuto quando il gioco si è fatto più duro: "Siamo stati bravi a fare il calcio che piace a me nel secondo tempo e abbiamo recuperato la partita".

CUORE TORO - "Siamo partiti male anche per merito dell'Inter - ha spiegato Mazzarri - che ha pressato con grande costanza. E noi siamo stati troppo timidi. Ci portiamo dietro l'atteggiamento degli ultimi anni, bisogna anche considerare che ci sono tanti nuovi giocatori. Ma sono soddisfatto di come la squadra ha saputo rialzare la testa. Se giochiamo come sappiamo, ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Ma dobbiamo imparare a essere costanti. Iago Falque? Ha fatto una grande partita, ma noi dobbiamo essere squadra per tutti i 90 minuti".

PIAZZA PESANTE - Sulle difficoltà della squadra di Spalletti: "In questa piazza ci sono stato, è uno stadio pesante da tutti i punti di vista. Comunque se una squadra non riesce a rendere sarà anche merito degli avversari. Se l’Inter è calata nella ripresa è anche merito nostro, che abbiamo fabbricato un po’ di palle gol".