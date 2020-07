Torino, Rincon: "Abbiamo regalato troppi punti. 100 presenze in granata? Un orgoglio"

Ai microfoni di Torino Channel, Tomàs Rincon ha presentato la sfida di domani sera all'Olimpico Grande Torino contro l'Hellas Verona.

Rincon, che ricordi avete della sfida di andata?

Ci brucia ancora l’andata, da 0-3 tornare con un solo punto è stato un rammarico. Domani cercheremo di fare meglio, puntando a conquistare la vittoria.

Cosa dice del Verona?

Hanno fatto un grande campionato e hanno un bravo allenatore, dopo la pausa abbiamo fatto 10 punti come loro: dobbiamo recuperare forze ed energie, non è semplice giocare gare così ravvicinate ma siamo preparati. Dobbiamo finire il campionato nel migliore dei modi. Il centrocampo è un ruolo importante, ma gli attaccanti sono i primi a dare pressione. Loro hanno un’identità di gioco chiara, lavorano sull’uno contro uno e sono difficili da battere. Hanno fatto un ottimo anno, salire dalla serie B non è semplice. Dobbiamo giocare da Toro, cercando di vincere.

Che rapporto avete con Juric?

Avevamo un ottimo rapporto con Juric, mi chiese di rimanere perché voleva fare la squadra intorno a me: abbiamo fatto sei mesi importanti, poi abbiamo preso strade diverse. E’ un grandissimo allenatore. Già a Genova dicevano che eravamo simili, anche caratterialmente: io non so ancora che strada prenderò quando smetterò di giocare. Ma resterò vicino al calcio, non direi mai di no a fare l’allenatore.

In futuro si vede ancora nel Venezuelano in Nazionale?

Mi dispiace per la pandemia, la Nazionale stava facendo un percorso di crescita: volevo dare il massimo per raggiungere il record di presenze, ci tengo tanto. Vedremo quanto ripartiremo.

Domani potrebbero arrivare le 100 presenze con il Toro.

E’ un onore poter fare parte di questo club, sarò felice di raggiungere le 100 presenze: non è mai facile giocare nel Toro, mi rende orgoglioso questo traguardo.

Cosa servirà domani per vincere?

In questo periodo c’è stanchezza e perdi lucidità, dovremo giocare più con la testa che con le gambe: abbiamo regalato troppi punti e troppi gol, domani cercheremo di non sbagliare e di portare a casa una vittoria che ci spinga in questo finale di stagione.