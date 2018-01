Torino, Rincon: “Contro il Benevento servirà una bella prestazione”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tomás Rincón, centrocampista del Torino, ha parlato alla tv ufficiale del club granata in vista della gara contro il Benevento. “Questo tipo di partite - ha detto l'ex Juventus - nascondo insidie. Bisogna alzare subito l'attenzione e pensare che sarà una gara difficile. Se pensiamo a giocare in un altro modo, ci metteranno in difficoltà. Dovremo mostrare il nostro valore, serve una bella prestazione, da Toro. Non bisogna lasciare punti per strada in queste gare”, le parole del calciatore venezuelano.