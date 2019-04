© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tomás Rincón è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo tra Torino e Milan: "Volevamo fare una partita aggressiva, a centrocampo li abbiamo marcati a uomo per non farli giocare. Dobbiamo fare attenzione su questa palla lunga che danno per Cutrone. Dobbiamo essere aggressivi e lucidi davanti, per sfruttare le occasioni".