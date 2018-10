Torino, Rincon al 45': "Serviva un approccio così, gol per mia figlia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervallo del match contro il Frosinone, il centrocampista del Torino Tomas Rincon ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La squadra aveva bisogno di iniziare la partita con questo approccio. Dobbiamo continuare a muovere la palla velocemente perchè possiamo sfruttare qualche spazio".

Dedica per il gol?

"Sì, per mia figlia che fa il primo compleanno oggi, è per lei".