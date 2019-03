© foto di Federico Gaetano

Tomas Rincon, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista delle prossime gare di campionato: "Ci sono ancora tante partite da giocare, contro il Bologna sarà difficile, anche perché abbiamo visto contro Chievo e Frosinone che non è facile contro chi si deve salvare. Dobbiamo migliorare l'approccio alla gara e non andare in svantaggio. Belotti? Gli mancava il gol, da qualche partita lo vedevo molto in forma e ci dà sempre una mano anche se non fa gol. Dobbiamo approfittare di questo periodo positivo, anche chi sta fuori ci dà una grossa mano. La gente adesso mi apprezza e mi dà tanto affetto, il mio passato alla Juve ha inciso un po' nei primi mesi ma adesso va tutto bene. Sono sempre a disposizione della squadra".