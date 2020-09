Torino, Rincon: "Buon primo tempo, poi abbiamo perso un po' di tenuta fisica"

Il centrocampista del Torino Tomas Rincon ha parlato ai microfoni di Torino Channel per commentare il ko subito sul campo della Fiorentina: "Fino a quando abbiamo venuto energie, abbiamo espresso le nostre idee di calcio. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nella ripresa abbiamo perso un po' di tenuta fisica e di conseguenza il controllo del gioco. Per il modo di interpretare il calcio del mister, noi dobbiamo avere sempre il controllo del gioco. Non siamo riusciti a palleggiare, poi la Fiorentina ha preso in mano il pallino del gioco, ci hanno fatto correre ed abbiamo perso lucidità"-.