Torino, Rincon confermato anche per il prossimo anno. Poi tornerà in Venezuela

Fra i giocatori del Torino sicuri di essere in granata anche la prossima stagione c’è Tomas Rincon. Il centrocampista, arrivato al Toro nell’estate del 2017 dopo l’esperienza alla Juventus, è considerato uno dei perni della squadra, sia per il presente che per il futuro. Al termine del suo contratto con la società di Urbano Cairo il venezuelano, con ogni probabilità farà ritorno in patria per chiudere la carriera e diventare dirigente.