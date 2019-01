Torino, Rincon dopo il ko con la Roma: "Brucia perdere così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Torino Tomas Rincon ha parlato a Torino Channel dopo il ko contro la Roma: "Dispiace uscire dall’Olimpico senza punti, avevamo recuperato due gol che non era facile in questo stadio. Nel primo tempo eravamo partiti bene, poi la Roma ha trovato il gol dell’1-0, un gol un po’ fortunoso anche se noi ci abbiamo messo del nostro. Nel secondo tempo abbiamo tenuto bene il campo. Purtroppo però torniamo a casa senza punti, e la cosa ci brucia molto. Ora ci attende la sfida all'Inter: sono una grande squadra, in salute. Purtroppo noi fino ad oggi abbiamo raccolto meno di quanto probabilmente avremmo meritato. Questo vuol dire che ognuno di noi deve fare di più ma ho la sensazione che la squadra c’è, anche in settimana stiamo lavorando bene.

Nonostante le assenze abbiamo disputato una buona partita, per questo dispiace ancor di più tornare a casa con zero punti. Bisogna essere più attenti e esperti anche nel leggere la partita. Non dobbiamo concedere tanto dietro, la fase difensiva è il nostro punto di forza ma nelle ultime partite abbiamo preso cinque gol, ci lavoreremo".