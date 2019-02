Torino, Rincon guarda avanti: "Ora dobbiamo battere l'Udinese"

Fonte: Torinogranata.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tomas Rincon ha commentato lo 0-0 del suo Torino contro la SPAL: “Sapevamo che non sarebbe stata una sfida facile perché le partite su questo campo si trasformano in battaglie con tanti falli. Una volta rimasti in 10 è stato tutto più difficile, ma abbiamo tenuto. Era un'ottima opportunità per vincere e per questo mi dispiace. Contro l'Udinese avremo la giusta rabbia. Il gruppo è compatto e con l'aiuto dei tifosi dobbiamo andare a vincere".

Il centrocampista venezuelano ha poi elogiato Mazzarri: "Abbiamo un ottimo mister: dobbiamo metterci a disposizione per imparare e non smettere mai di lottare. Siamo stati compatti, non abbiamo concesso granché e anche noi abbiamo avuto la nostra occasione: quando non puoi vincere meglio non perdere. Questo punto varrà di più se si vince contro l’Udinese".