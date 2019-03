Torino, Rincon: "Il ko col Bologna ci può stare. Adesso rifacciamoci"

Fonte: Gazzetta.it

Il centrocampista del Torino e capitano del Venezuela Tomas Rincon ha parlato così dopo la vittoria in amichevole contro l'Argentina a Madrid: "Purtroppo stiamo attraversando un momento difficile nel nostro Paese, le nostre famiglie sono ancora lì. Speriamo che tutto possa rimettersi a posto, c'è una crisi enorme e la gente soffre tantissimo. Noi calciatori non vogliamo parlare di politica, la cosa migliore che possiamo fare è giocare a calcio, venire in Nazionale e dare il massimo per onorare il Venezuela".

Sulla vittoria contro l'Argentina: "Abbiamo battuto un avversario di grandissimo livello. Messi non ha trovato spazio e in attacco abbiamo approfittato dei buchi che lasciavano i loro difensori. L'Argentina ha giocato con una squadra molto offensiva e noi in velocità siamo riusciti a farle male. Abbiamo mostrato grande personalità, non era facile".

Sulla Copa América: "Dobbiamo passare la fase a gironi e far meglio di due anni fa. Mi auguro che questa vittoria sia l'inizio di qualcosa di bello e importante. Sappiamo che se lavoriamo bene possiamo giocarcela con chiunque".

Sul Torino: "Siamo in piena lotta per l'Europa, abbiamo fatto un passettino indietro con la sconfitta col Bologna, ma ci rifaremo. Possiamo subito rimetterci in carreggiata negli scontri diretti con Fiorentina e Sampdoria. Anche loro vogliono l'Europa, ma noi finora abbiamo fatto un ottimo percorso. Dopo sette risultati positivi ci sta uno stop, ma adesso speriamo di rimetterci in moto coi viola".