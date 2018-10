Torino, Rincon: "Nelle ultime due gare meritavamo sei punti"

Un livello e un'intensità di gioco altissimi, almeno nei primi 15 minuti, con Sassuolo e Bologna che si spartiscono la posta in palio al termine della prima frazione. SPRINT BOLOGNA Sassuolo-Bologna parte subito forte, soprattutto per merito dei rossoblù: dopo una manciata di secondi...

Il centrocampista granata Tomas Rincon ha analizzato ai microfoni di Torino Channel il pareggio interno contro la Fiorentina: “Ci spiace perchè nelle ultime due partite meritavamo sei punti e un’altra partita. Rimane la prestazione perchè la squadra c’è, peccato per i punti che mancano. Dobbiamo continuare a lavorare perchè i punti arriveranno. La prossima gara dobbiamo mettere la stessa grinta e la stessa determinazione. Oltre a un po’ di qualità nell’ultimo passaggio per segnare e prendere punti”.

