Torino, Rincon: "Ringrazio Cairo: non vedo l'ora di mettermi a disposizione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'annuncio ufficiale da parte del club, arrivano le prime dichiarazioni di Tomas Rincon da nuovo calciatore del Torino: "Desidero ringraziare il Presidente Cairo, il direttore Petrachi e mister Mihajlovic per la fiducia che hanno riposto in me. Il mio impegno non mancherà mai per ripagare tutto il Toro di questa stima. Non vedo l'ora di mettermi a disposizione dello staff tecnico e dei compagni, sono molto carico e pronto a dare il mio contributo".