Torino, Rincon: "Sappiamo che dobbiamo lavorare con coraggio per migliorare la situazione"

Tomas Rincon ha parlato ai microfoni di Sky Sport ha parlato nel prepartita di Torino-Udinese, match chiave per entrambe le compagini, con i granata in una situazione non semplice: “Siamo noi i primi a essere consapevoli del momento che stiamo vivendo, non stiamo vivendo un periodo di tranquillità, ma fa parte del percorso, bisogna meritare le cose positive nel calcio, ne siamo consapevoli e sappiamo che dobbiamo lavorare per venirne fuori”

C’è stato un ragionamento sul carattere di questa squadra internamente? “Sì sicuramente, però quello che c’è stato dentro deve restare dentro, come dicevo siamo consapevoli del lavoro che dobbiamo fare, stiamo lavorando per tirare fuori questa squadra da una posizione di classifica che non gli appartiene, servono coraggio e petto in fuori”.