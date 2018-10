Torino, Rincon: "Siamo dispiaciuti. Abbiamo interpretato bene la gara"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tomas Rincon è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pari casalingo del Torino contro la Fiorentina: "Ci dispiace molto, nelle ultime due gare meritavamo sei punti, ma ne abbiamo presi due. Dal punto di vista della prestazione la squadra c'è, abbiamo messo sotto la Fiorentina che è una squadra che ha valori. Abbiamo interpretato bene la gara, è mancata un po' di serenità nei metri finali, nell'ultimo passaggio. Belotti oggi ha fatto un'ottima prestazione, Zaza ci ha dato cattiveria con il suo ingresso. Continuando così secondo me i gol arriveranno dal Gallo, ma anche da Zaza e Iago. Dobbiamo continuare a fornire queste prestazioni. Abbiamo tante linee di passaggio e arriviamo al tiro, giocatori come Baselli e Meité hanno buone capacità in questo senso, dobbiamo metterli nelle condizioni di tirare".