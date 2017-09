Torino, Rincon: "Voglio derby, Europa League e diventare tutto granata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante il mercato estivo si è parlato molto di Tomas Rincon. Il centrocampista venezuelano ha deciso di rimanere a Torino cambiando, però, quello che più conta: il colore della maglia. Da bianconero della Juve al granata del Toro El General si è raccontato quest'oggi a Tuttosport: "Ho vissuto mesi intensi ma adesso penso già al derby: l'anno scorso abbiamo visto la squadra di Mihajlovic come era tosta. E allo Stadium stavano pure per batterci. ora voglio vincere, spero sia arrivato il momento giusto. Con me. Ho la sensazione di aver trovato l'ambiente giusto. Obiettivi? Quello dichiarato è l'Europa League e abbiamo le possibilità di centrare il traguardo. La squadra è forte e competitiva in tutti i reparti. Il mio futuro (il giocatore è in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali, ndr)? Voglio diventare presto un giocatore tutto del Torino. E darò il 100% per farcela".