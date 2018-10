Torino, rinnovo in vista per N'Koulou: firmerà fino al 2023

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Iniziate le trattative per il rinnovo di Nicolas N'Koulou al Torino. Le parti si sono già incontrate e la volontà è quella di andare avanti insieme ancora a lungo. Per prima cosa il difensore potrebbe firmare fino al 2023 e nelle prossime settimane ci saranno altri contatti per trovare l'accordo definitivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.