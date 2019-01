Torino, rinnovo in vista per Parigini: si lavora fino al 2024

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino vuole blincare Vittorio Parigini, calciatore classe '96 in scadenza nel 2020. Tuttosport in edicola questa mattina sottolinea l'interesse datato della Lazio, così come quello dell'Udinese e del Watford vista la proprietà comune. Tra l'altro la famiglia Pozzo pensa proprio all'ex Benevento da inserire nella trattativa per Roberto Pereyra. Tuttavia Walter Mazzarri ha grande considerazione del calciatore, impiegato in più posizioni, invitando Urbano Cairo a toglierlo dal mercato. Il ds Gianluca Petrachi ha fatto partire la trattativa per il rinnovo, spetterà poi al presidente e all'entourage del calciatore chiuderla. I granata vogliono blindare il ragazzo fino al 2024 e, a febbraio, potrebbe arrivare l'annuncio del nuovo contratto.