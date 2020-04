Torino, ripartiti i contatti con il Napoli per arrivare a Younes

Sono ripresi i contatti tra il Torino e il Napoli per l'attaccante Amin Younes. Il giocatore piace da tempo ai granata che sono pronti a tornare alla carica per ottenere il via libera degli azzurri dopo mesi di trattative che non hanno portato al matrimonio con i granata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.