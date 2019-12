Torino, riprendono i lavori: tra assenti e mercato

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le vacanze senza sorriso che hanno contraddistinto l’ultima settimana di un Torino in caduta libera, reduce dal doloroso passo falso contro la Spal proprio nel momento in cui sarebbe stato necessario uscire, la truppa di Mazzarri è tornata al lavoro nel tentativo di far convogliare energie fisiche e mentali per tentare una pronta risalita in classifica. L’ostacolo che dovrà superare la squadra granata, del resto, è dei più impervi anche per le motivazioni che si celano dietro alla trasferta dell’Olimpico contro la Roma dell’ex direttore sportivo granata Petrachi. Messa da parte la querelle estiva che ha coinvolto il dirigente ed Urbano Cairo, è necessario che i frutti della fiducia che il Presidente del Toro non ha fatto mai mancare al suo allenatore nonostante i risultati scadenti arrivino dal rettangolo verde, anche per cercare di acquietare una piazza sempre più in subbuglio. Intanto, continuano a preoccupare le condizioni fisiche di Ansaldi: l’argentino è ancora indisponibile al pari di Iago Falque. Lavoro sul campo, dunque, in vista del ritorno del campionato tra una settimana e soprattutto in previsione di una sessione di mercato che, specie per il reparto avanzato, potrebbe vedere il Torino come protagonista a sorpresa tanto in entrata quanto in uscita.