Torino, ritorna di moda il nome di Cutrone: il giocatore pronto a dire sì

Oltre al nome di Leonardo Pavoletti, che il Torino segue ormai dall'estate, torna di moda in casa granata anche quello di Patrick Cutrone, in uscita dalla Fiorentina dopo un anno di prestito dal Wolverhampton. Il giocatore adesso costa meno di 10 milioni, molto meno rispetto a quando, qualche anno fa, il Milan ne chiedeva anche 20 per portarlo via dai Milanello. Il giocatore direbbe sì al Toro senza riserve e in realtà anche la formula di un nuovo prestito dagli inglesi, potrebbe mettere d'accordo tutti. A riportarlo è Tuttosport.