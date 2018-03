Torino, ritorno Glik in maglia granata: ecco perché si può fare

In granata ha collezionato 170 presenze e 13 reti, nel corso delle cinque stagioni in cui è diventato capitano del Toro. E oggi Kamil Glik, dopo aver lasciato Torino nell’estate del 2016 - ceduto per circa 11 milioni al Monaco, con cui nel 2017 si è laureato campione di Francia - sembra aver manifestato la volontà di tornare all’ombra della Mole.

CUORE TORO - Il 30enne centrale polacco, lo scorso febbraio spettatore d’eccezione del derby di Torino contro la Juventus, non ha mai nascosto l’amore ancora vivo per la maglia granata. Anzi: "Al Toro, tornerei" avrebbe precisato l’ex capitano, che a Torino è stato capace anche di conquistarsi uno spazio importante e il ruolo di vice-capitano nella Nazionale polacca. Parole che hanno subito acceso i primi contatti nel tentativo di riportare il difensore in casa granata. I rumour di mercato parlano di un interessamento del club francese legato alla richiesta di N'Koulou come contropartita. Bocciato in partenza lo scambio tra il 31enne e l'africano, che Petrachi riscatterà a fine stagione dal Lione con l’obiettivo costruire la difesa del prossimo anno. Magari, proprio con N'Koulou e Glik come pedine principali di una nuova retroguardia costruita alla base del 3-5-2 e della filosofia di Mazzarri. Le parti si incontreranno presto per cercare un punto d’accordo anche sull’ingaggio, che il polacco è pronto a ridursi per la causa granata. E c’è da pensare, quindi, che il grande ritorno possa davvero realizzarsi.