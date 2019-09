© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La serata, per il Torino ed alcuni dei suoi protagonisti, era di quelle particolari. Sì, perché al centro della difesa granata tornava Nicolas N'Koulou. A lungo oggetto del dibattere in casa granata, vista la sua prolungata esclusione per motivi di mercato, da far risalire al tempo in cui si rifiutò di giocare il playoff di Europa League a fine agosto (contro il Wolverhampton). Da quel momento il difensore centrale camerunense non ha più visto il rettangolo da gioco, fino a stasera. Mazzarri già in conferenza aveva preparato il terreno ("È pronto") per il suo rientro. A dire la verità, però, non si è trattata di una serata indimenticabile per N'Koulou. Già macchiata di un errore dopo neanche un minuto, dato che i riflessi non lo hanno assistito nell'anticipare il tap-in vincente di Kulusevski. E nonostante una leggerezza anche in occasione della seconda rete parmense, nella quale si lascia andar via troppo facilmente Cornelius, il classe '90 è comunque apparso il meno peggio dei tre difensori, dovendo però ringraziare in tal senso le prestazioni disastrose messe in scena da Izzo e Bremer. Lo step successivo, per lui e il Torino, deve giocoforza essere quello di risultare il migliore in campo di una difesa insuperabile, sulla scia dello scorso anno, e non di una retroguardia che fa acqua da tutte le parti, come si è visto invece questa sera al Tardini.