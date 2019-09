Torino, rivoluzione a scatti ed una leadership assoluta

© foto di www.imagephotoagency.it

Una rivoluzione a scatti che ha regalato la vittoria quando la notte più scura stava avvolgendo i cuori granata. Il successo ottenuto in rimonta contro il Milan è totalmente figlio delle scelte di Mazzarri, tanto in positivo quanto in negativo. Perché se è vero che le mosse tattiche della ripresa hanno consentito ai granata di riprendere contatto e possesso della partita quando sembrava vicino lo spettro della terza sconfitta di fila, è altrettanto evidente che la formazione impostata nella prima frazione di gioco non possegga ancora gli equilibri corretti per poter coesistere e diventare un fattore. Servirà lavoro, e soprattutto servirà quel carattere che i granata hanno estratto dal cilindro nella fase più calda della contesa trascinati dal loro capitano Belotti, anima e cuore pulsante della rimonta. “Non potevamo perdere”. Queste le parole del capitano al termine della rimonta, tre parole che sottolineano in maniera ancora più evidente la leadership del centravanti nei confronti di un gruppo che troppo spesso dimentica le qualità di cui dispone. Ci sarà da lavorare, ma gli spiragli che inducono all’ottimismo finalmente hanno cominciato ad affacciarsi e a sorridere anche a Mazzarri.