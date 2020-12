Torino, Rodriguez: "Dobbiamo guadare avanti, Udinese da affrontare con coraggio"

vedi letture

Intervistato da Torino Channel, il difensore granata Ricardo Rodriguez ha commentato così il ko in rimonta subito oggi contro la Juventus: "Abbiamo fatto una buona gara non permettendogli di avere troppe occasioni da gol, subendoli su distrazioni nostre dietro su cui dobbiamo lavorare molto. Ora però non dobbiamo pensare alla situazione perché altrimenti diventa difficile, ma dobbiamo essere positivi e guardare avanti, facendo quello che richiede il mister. Il mio nuovo ruolo mi permette di fare il quinto, quindi mi trovo bene, ma poi sono sempre a disposizione per tutte le eventualità richieste dal mister, anche in nazionale gioco in quella posizione, che quindi conosco bene. La prossima contro l'Udinese va affrontata con coraggio e positività, io sono uno dei più grandi quindi cercherò di trasmetterlo ai ragazzi".