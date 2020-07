Torino-Roma 2-3: Singo bella scoperta. Dzeko-Diawara gol vincenti. Male Lyanco

TORINO

Ujkani 6,5: Para tutto quello che può parare e nella ripresa si supera di piede con un riflesso su un retropassaggio rischioso di Ola Aina. Nulla può sui gol dei giallorossi.

Lyanco 5: Brutta gara per il brasiliano che non chiude su Dzeko in occasione del primo gol e si fa sovrastare da Smalling in occasione del raddoppio giallorosso. Prima e dopo fatica a contenere Spinazzola e le sue accelerazioni- Nel finale di primo tempo rischia anche il rosso per un fallo ingenuo a metà campo, ma viene graziato dall’arbitro. dal 45° Djidji 5: Non riesce a far meglio del compagno causando il calcio di rigore che permette alla Roma di segnare il terzo gol.

Nkoulou 6: Non ha colpe particolari sui gol, battaglia di fisico contro Dzeko riuscendo in alcuni casi ad avere la meglio sul bosniaco.

Bremer 6,5: Nel primo tempo soffre un po', ma cresce alla distanza e nella ripresa con un paio di anticipi in area evita guai maggiori alla propria retroguardia.

Singo 6,5: Il ragazzino entra bene in campo, mostra gamba e sfrontatezza. Nella ripresa inoltre trova il gol che riapre la partita andando via a tutti battendo Pau Lopez con un bel diagonale. Forse potrebbe migliorare un po' nella fase difensiva, ma ha tutta la carriera davanti. dal 87° Adopo sv: Pochi minuti in campo nel finale.

Lukic 5,5: Fatica a tenere i ritmi del centrocampo giallorosso e soffre anche a livello fisico. Anche in fase di impostazione non vive la sua giornata migliore.

Meite 5,5: Gioca quasi a uomo su Mkhitaryan e fatica a tenere la verve dell’armeno. Non riesce a far valere il proprio fisico in occasione del secondo gol giallorosso.

Ansaldi 6: Bel duello con Bruno Peres sulla fascia. Riesce a tenere il brasiliano abbastanza a bada e non disdegna qualche scorribanda per dare una mano all’attacco. Se la cava anche con Zappacosta. Dal 74° Belotti 5,5: Non è in grande forma e si vede. Non riesce a rendersi pericoloso negli ultimi minuti.

Berenguer 6,5: Segna il gol che sblocca la gara con un ottimo movimento. Fra i tre giocatori offensivi granata è quello che vive la serata migliore e cerca con maggiore continuità di mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa.Dal 80° Ola Aina sv: Pochi minuti nel finale, rischia un clamoroso autogol.

Verdi 5: Non gioca un gara molto brillante, perde tanti palloni e non sempre è preciso in fase di impostazione, né riesce a smarcarsi per andare al tiro. Serata opaca.

Zaza 5,5: La cosa migliore della gara è l’assist per Berenguer. Si abbassa molto per cercare palloni giocabili lontano da un Smalling che spesso e volentieri lo anticipa.

Longo 6: Ha pochi giocatori a disposizione e cerca di trarre il massimo. La sua squadra, al di là di qualche errore, resta in gara fino alla fine contro una grande come la Roma e non demerita. Bravo a cambiare Lyanco nell’intervallo dopo che era stato graziato dall’arbitro

ROMA

Lopez 5: Non viene chiamato in causa in molte occasione, ma l’errore sul gol di Singo è di quelli gravi anche perché rimette in gioco i granata pochi minuti dopo il gol del tris che sembrava congelare la gara.

Mancini 6: Gara attenta, con qualche sbavatura iniziale (vedi gol di Berenguer), sul centrodestra. Quando può si sgancia per andare ad aiutare la manovra. Prende un’amozione evitabile nel finale di primo tempo.

Smalling 7: Sbavatura iniziale a parte gioca una gara da grande centrale. Sempre in anticipo sulle palle alte tiene a bada Zaza che infatti deve arretrare molto per trovare palloni giocabili. In più segna un gol pesantissimo nel primo tempo con uno stacco imperioso in area granata.

Kolarov 6: Alterna buone cose ad altre meno buone, come in occasione dell’azione di Singo nella ripresa. Ma si sacrifica in un ruolo non suo con dedizione e applicazione. Prende anche un palo nel primo tempo con una punizione che meritava maggiore fortuna.

Peres 6: Buona gara sopratutto quando agisce sulla destra anche se è meno arrembante e letale rispetto ad altre uscite recenti. Qualche problema in più sul lato opposto. Dal 73° Ibanez 6: Prende il posto di Kolarov nella linea a tre e si mostra a suo agio.

Diawara 7: Gioca un’ottima gara in mezzo al campo, con tanti palloni recuperarti e una sfida fisica con Lukic e Meite che lo vede uscire vincitore. Segna con freddezza il rigore che vale la vittoria.

Cristante 6: Cerca di sporcare le linee di passaggio degli avversari, recuperare palle e ripartire. Spesso il suo lavoro è poco appariscente, ma fondamentale per la squadra giallorossa. dal 72° Veretout 6: Si applica in un momento di difficoltà della squadra dando geometrie al centrocampo.

Spinazzola 6,5: Fra i giocatori più in forma della Roma. Grande intensità sulla fascia con diverse accelerazioni che mettono in difficoltà la retroguardia granata. In avvio di gara potrebbe essere però più freddo a tu per tu con Ujkani. Dal 50° Zappacosta 6: Prestazione ordinata sulla fascia, senza grandi lampi né errori. Bravo soprattutto nel finale quando coquista tanti falli laterali che fanno respirare la squadra.

Perez 6: Si muove su tutta la trequarti cercando lo spazio per essere pericoloso o innescare Dzeko senza però riuscire a ritagliarsi una serata da protagonista. Gara sufficiente, ma senza acuti. Dal 72° Zaniolo 6: Vivace , cerca la gloria come a Ferrara qualche settimana fa, ma senza fortuna. Buon impatto nel match.

Mkhitaryan 6: Bello l’assist per Dzeko in occasione del primo gol giallorosso. Gioca una gara un po' a strappi senza far mancare mai il proprio apporto all’attacco e mettendo con le sue accelerazioni in difficoltà in più di un’occasione la difesa torinista. Un po' deficitario al tiro. Dal 91° Perotti Sv: Spiccioli di gara per lui.

Dzeko 7: Gara da centravanti vero, non solo per il gol. Fa sponda, si allarga su tutto il fronte e aiuta in fase difensiva. Nella ripresa conquista un calcio di rigore e poi segna un gol bellissimo che gli viene annullato per un fuorigioco millimetrico.

Fonseca 6,5: La Roma va sotto immeritatamente, poi reagisce e rimonta fino al 3-1. Poi un piccolo calo mentale rischia di rimettere in gara il Torino, ma alla fine la vittoria e il quinto posto sono blindate. Buona la gestione dei cambi con forse Zaniolo che avrebbe meritato qualche minuto in pi