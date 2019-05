Torino, Roma e Atalanta: Juve, da stasera, arbitro della corsa Champions

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus non ha più niente da chiedere a questa stagione. Lo scudetto è già in tasca da due settimane, la Coppa Italia non è più un obiettivo dallo scorso gennaio e la delusione derivante dall'eliminazione dalla Champions League è già stata smaltita, me nelle ultime quattro giornate, nonostante ciò che abbiamo appena detto, non potranno vedere i bianconeri come semplici spettatori, visto che saranno arbitri della lotta al quarto posto.

Tre "scontri diretti" - Stasera la formazione di Massimiliano Allegri sarà impegnata nel derby contro il Torino all'Allianz Stadium e anche solo per la rivalità cittadina la Juventus venderà cara la pelle, cercando di battere Belotti e compagni per dare un'altra soddisfazione al proprio pubblico e anche solo per questo motivo, per evitare polemiche simili a quelle che si sono scatenate dopo la gara contro la SPAL del mese scorso, dovranno poi dare il 100% anche nelle prossime settimane, visto che dovrà affrontare prima la Roma e poi l'Atalanta.

In campo i migliori - La cosa certa, almeno per ora, è che questa sera Allegri manderà in campo la formazione migliore possibile, con Bonucci e Chiellini in difesa, in centrocampo quasi obbligato e Cristiano Ronaldo insieme a Bernardeschi in attacco, con uno tra Kean e Cuadrado a completare il tridente. La Juventus deciderà anche con le sue prestazioni la corsa Champions dunque, a cominciare da oggi fino al prossimo 19 maggio, giorno della gara all'Allianz Stadium contro l'Atalanta, con la Vecchia Signora che vorrà fare uno sgambetto a Gasperini per vendicare l'eliminazione dalla Coppa Italia.