Torino-Roma, il mercato è in panchina

L’ultimo Toro finito in classifica davanti alla Roma fu quello del 1992-1993. Questo che sfida oggi i giallorossi, in compenso, può sentirsi mai così vicino. Merito del mercato. Che non ha certo annullato il gap qualitativo accusato dai granata, ma almeno in avvio di campionato accomuna le squadre di Mazzarri e Di Francesco: hanno comprato molto (rispettivamente 8 e 12 volti nuovi), hanno esuberi da piazzare ormai solo all’estero e soprattutto debuttano in campionato puntando ancora, un po’ per scelta e un po’ per necessità, su chi già c’era, spiega La Stampa. La certezza, infatti, è che le versioni odierne di Toro e Roma sono a tiratura limitatissima. Scadranno presto, insomma. Perché Zaza e Soriano da una parte e Nzonzi dall’altra sono appena arrivati; perché è difficile immaginare Cristante e magari anche Marcano e Kluivert jr inchiodati in panca.