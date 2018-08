Torino-Roma, le formazioni ufficiali: Zaza in panchina. Pastore dal 1'

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Roma. Nessuna sorpresa rispetto alle indicazioni date alla vigilia della sfida, con Walter Mazzarri che tiene in panchina Simone Zaza e Roberto Soriano e si affida alla coppia d'attacco Iago Falque-Belotti. Le novità 2018-19 sono rappresentate da Izzo e Meïté. Nessuna sorpresa nemmeno per la Roma: c'è dal 1' Javier Pastore, la novità assieme a Robin Olsen. Panchina per gli altri acquisti Coric, Cristante, Kluivert, Santon e Zaniolo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meïté, Rincón, Baselli, Berenguer; Iago Falque, Belotti.

A disp.: Ichazo, Rosati, Aina, Bremer, Djidji, Ferigra, Lukic, Parigini, Soriano, Damascan, Ljajic, Zaza.

All. Mazzarri

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pastore; Cengiz Ünder, Džeko, El Shaarwy.

A disp.: Mirante, Fuzato, Karsdorp, Marcano, Jesus, Santon, Coric, Lo. Pellegrini, Cristante, Zaniolo, Kluivert, Schick.

All. Di Francesco

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

ASSISTENTI: Posado - De Meo

IV UFFICIALE: Abbattista

VAR: Massa

AVAR: Tonolini